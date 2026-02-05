Oggi pomeriggio sulla pista olimpica si sono svolte le prime prove del singolo femminile di slittino in vista delle Olimpiadi. Le atlete hanno affrontato il tracciato, mentre gli spettatori seguono aggiornamenti in diretta. La sfida ora si sposta anche sul singolo maschile, con i test che continueranno nel pomeriggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE DEL SINGOLO MASCHILE DI SLITTINO DALLE 14.30 16.40 Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle prove dello slittino singolo femminile. La prima delle due manche previste per oggi prenderà il via alle 18.00, fra 20 minuti! Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle prove dello slittino singolo femminile. Per le atlete saranno le prime discese sulla rinnovata pista ‘Eugenio Monti’ di Cortina. Per aggiudicarsi il titolo si campione olimpico sarà essenziale prendere subito confidenza con un tracciato inedito in vista della gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: primi test sulla pista olimpica

Approfondimenti su Olimpiadi Slittino

Questa mattina i atleti sono scesi in pista per le prove singolo maschile di slittino alle Olimpiadi.

Questa mattina in pista si sono svolte le prove del singolo femminile di slittino alle Olimpiadi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Olimpiadi Slittino

Argomenti discussi: LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Fischnaller svetta nella seconda manche, bene Felderer; LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: in pista l’outsider Verena Hofer; LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: proseguono i test di Fischnaller sulla ‘Eugenio Monti’; Dominik Fischnaller in testa nella seconda prova olimpica di slittino. Leon Felderer ancora velocissimo.

LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: proseguono i test di Fischnaller sulla ‘Eugenio Monti’CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della seconda giornata di ... oasport.it

LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: inizia l’avventura di Verena HoferCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle prove dello slittino singolo ... oasport.it

SI COMINCIA Riflettori accesi sul budello di Cortina d’Ampezzo! Dalle 19.30 sono in programma le prime due prove cronometrate del singolo maschile di slittino! È il momento di Dominik Fischnaller e compagni, dai dai daiiiiiiiiiiiiiiii #ItaliaTeam #Roa facebook

Slittino, Dominik Fischnaller svetta anche nella terza prova olimpica di slittino davanti a Mueller e Kindl - x.com