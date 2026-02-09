LIVE Skeleton Prova singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA | scatta la seconda prova le azzurre vogliono conferme

La seconda prova delle atlete italiane di skeleton alle Olimpiadi è appena iniziata. Le azzurre cercano di confermare i risultati e migliorarsi, mentre la gara si svolge sotto gli occhi di molti appassionati in diretta. Le atlete si preparano sulla pista, pronte a scendere e a dare il massimo. La tensione è alta, e tutti aspettano di vedere come andrà questa prova decisiva.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE DI SKELETON MASCHILE DALLE 10.30 09.10 La belga Kim Meylemans si porta al comando con il tempo di 58.17 e 8 centesimi di vantaggio su Silveira. 09.08 La brasiliana Nicole Rocha Silveira mette a segno un 58.25 e si porta al comando con 4 centesimi su Margaglio. 09.07 Valentina Margaglio completa la sua seconda prova con il tempo di 58.29. Sale al comando con 24 centesimi su Fumagalli ma non brilla. Nella prima prova aveva messo a segno 57.88. 09.06 Alessandra Fumagalli chiude in 58.53 e sale in vetta con 31 centesimi su Bos. Nella prima era sul 58. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina le atlete hanno affrontato la quinta prova nel singolo femminile di slittino alle Olimpiadi.

La prima prova singolo femminile di skeleton alle Olimpiadi è iniziata questa mattina.

