LIVE Slittino Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA | scatta la quinta prova! Hofer e Robatscher vogliono conferme

Questa mattina le atlete hanno affrontato la quinta prova nel singolo femminile di slittino alle Olimpiadi. Hofer e Robatscher cercano conferme dopo le ultime gare, mentre gli atleti si preparano per le ultime sfide prima delle finali. La tensione cresce e l’attenzione si concentra sui risultati di oggi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SINGOLO MASCHILE DI SLITTINO ALLE 17.00 E ALLE 18.30 08.00 SI PARTE!!!!! INIZIA LA QUINTA PROVA DELLO SLITTINO SINGOLO FEMMINILE! 07.58 Tutto pronto sulla pista intitolata ad Eugenio Monti. Tra pochi istanti si parte con la quinta prova! 07.55 Julia Taubitz, invece, ha chiuso in vetta la terza prova del singolo femminile con il tempo di 53.268 con 5 millesimi di vantaggio sulla connazionale Anna Berreiter, quindi terza a 45 l’austriaca Hannah Prock. Quarta posizione per la nostra Verena Hofer a 149, subito davanti Sandra Robatscher a 178. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: scatta la quinta prova! Hofer e Robatscher vogliono conferme Approfondimenti su Prove Slittino LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: ultime rifiniture per Hofer e Robatscher Questa mattina le atlete di slittino si sono concentrate sulle ultime rifiniture prima delle gare ufficiali a Milano Cortina 2026. LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: prosegue lo studio per Hofer e Robatscher Questa mattina, alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, si sono svolte le prove del singolo femminile di slittino. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Prove Slittino Argomenti discussi: LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Langenhan domina l’ultima manche, Fischnaller e Felderer non centrano il podio; Pattinaggio di figura, evento a squadre: Italia terza, può sognare il bronzo; LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: le azzurre non brillano nella quarta prova. Domina Julia Taubitz; LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Bota fa subito un tempone, ottime sensazioni dalle azzurre. LIVE Slittino, Singolo maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Dominik Fischnaller si gioca una medaglia!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale delle ultime due manche della gara olimpica di slittino ... oasport.it LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: ultime rifiniture per Hofer e RobatscherCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle ... oasport.it https://www.oasport.it/2026/02/live-slittino-prove-singolo-femminile-olimpiadi-in-diretta-prosegue-lo-studio-per-hofer-e-robatscher/ Seguite con noi la DIRETTA LIVE della terza e quarta manche delle prove dello slittino singolo. Le azzurre si preparano per la fi facebook LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: a breve scatta la terza prova - x.com

