LIVE Sci alpino Combinata maschile Olimpiadi in DIRETTA | Svizzera favorita azzurri per stupire

Questa mattina a Bormio si accendono i motori per la combinata maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli atleti sono pronti sulla startlist, con la Svizzera considerata la favorita, ma gli italiani sperano di sorprendere. La discesa inizierà alle 10, e gli appassionati sono già incollati alle tv e ai dispositivi per seguire ogni secondo della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Il programma e la startlist della combinata a squadre maschile delle Olimpiadi Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale della combinata a squadre maschile in programma a Bormio (Italia), valevole per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la discesa si disputerà alle ore 10.30, mentre lo slalom si terrà alle 14.00. Saranno al cancelletto di partenza 21 coppie in rappresentanza di 9 Paesi: in casa Italia saranno quattro le squadre al via. In discesa Florian Schieder (Italia 4) partirà con il pettorale numero 8, Giovanni Franzoni (Italia 1) con il 9, Dominik Paris (Italia 2) con il 12, e Mattia Casse (Italia 3) con il 15.

