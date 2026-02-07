LIVE Sci alpino Discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA | Paris e Franzoni sfidano la corazzata svizzera sulla Stelvio

Alle 11 si apre la discesa maschile a Bormio, con Paris e Franzoni che cercano di mettere pressione alla squadra svizzera. La gara si svolge sulla Stelvio, una delle piste più spettacolari e impegnative del circuito olimpico. Gli atleti sono già ai blocchi di partenza, pronti a sfidare il cronometro e la neve. La tensione è alta, l’attesa cresce e i tifosi seguono ogni mossa in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma e la startlist della discesa maschile delle Olimpiadi Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale della discesa maschile in programma a Bormio (Italia), valevole per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: al cancelletto di partenza, a partire dalle ore 11.30, ci saranno 36 atleti da 17 Paesi. In casa Italia saranno quattro gli azzurri al via della gara odierna sui 36 partenti: salvo interruzioni o ritardi, Giovanni Franzoni partirà con l’ 11 alle 11.55.50, Dominik Paris col 12 alle 11.58.35, Mattia Casse col 14 alle 12.04.05, Florian Schieder col 15 alle 12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA: Paris e Franzoni sfidano la corazzata svizzera sulla Stelvio Approfondimenti su Olimpiadi Invernali LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: primo test sulla Stelvio per Paris e Franzoni Questa mattina a Bormio si tiene il primo test della discesa maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA: Franzoni e Paris proseguono lo studio della Stelvio Questa mattina gli atleti si preparano sulla Stelvio per la seconda prova della discesa maschile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. SOFIA GOGGIA, sei meravigliosa! Medaglia d'ORO in discesa | PYEONGCHANG 2018 | RIVIVI LA GARA Ultime notizie su Olimpiadi Invernali Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, Discesa femminile Crans Montana 2026 in DIRETTA: gara cancellata dopo la caduta di Lindsey Vonn. Scampato pericolo per l’americana?; Cadono tre atlete su sei, discesa di Crans Montana cancellata; Sci alpino, discesa libera maschile: Paris secondo dietro a Von Allmen - Discesa: vince Von Allmen davanti a Paris; RECAP! Prova discesa femminile: Wiles al comando, fiducia per Goggia e Vonn. LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa femminile Olimpiadi in DIRETTA: ultima rifinitura per Brignone e GoggiaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda prova cronometrata ... oasport.it Sci alpino oggi, Olimpiadi 2026: orari discesa maschile e prova femminile, tv, streaming, pettorali di partenzaLa tensione è alle stelle, l'adrenalina scorre a fiumi ed è il momento di entrare finalmente in pista per l'evento più atteso dell'anno. Le Olimpiadi ... oasport.it Sabato, ore 11.30: arriveranno dalla gara più veloce dello sci alpino le prime medaglie dei Giochi invernali. C’è stata solo una vittoria azzurra nella storia, a Oslo 1952. In giornata toccherà anche a Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità: fare meglio facebook Tina Maze ci porta nelle prove veloci dello sci alpino delle Olimpiadi di Milano-Cortina. "Goggia ha ancora tanto margine per migliorare, Brignone sta facendo un gran lavoro". L'intervista di Giuliana Lorenzo x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.