LIVE Sci alpino Combinata maschile Olimpiadi in DIRETTA | Italia mina vagante con Franzoni Vinatzer

Alle 10 a Bormio si apre la gara di combinata a squadre maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’Italia si presenta come una delle sorprese di questa prima giornata, con Franzoni e Vinatzer pronti a fare la differenza. La gara si svolge in un clima di attesa, con gli atleti già schierati in pista, pronti a dar battaglia su un percorso che promette emozioni fin dai primi metri.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma e la startlist della combinata a squadre maschile delle Olimpiadi Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale della combinata a squadre maschile in programma a Bormio (Italia), valevole per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la discesa si disputerà alle ore 10.30, mentre lo slalom si terrà alle 14.00. Saranno al cancelletto di partenza 21 coppie in rappresentanza di 9 Paesi: in casa Italia saranno quattro le squadre al via. In discesa Florian Schieder (Italia 4) partirà con il pettorale numero 8, Giovanni Franzoni (Italia 1) con il 9, Dominik Paris (Italia 2) con il 12, e Mattia Casse (Italia 3) con il 15. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui in tempo reale il SuperG di Wengen 2026, con gli atleti svizzeri come principali favoriti e Franzoni come possibile sorpresa.

Durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la combinata a squadre maschile dello sci alpino introduce una novità: due atleti lavorano insieme in due diverse fasi della gara.

Cos’è la combinata a squadre di sci alpino? Come funziona la neonata gara che assegna medaglie alle OlimpiadiDopo la disputa delle due discese libere, il programma dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 propone una novità assoluta nella ... oasport.it

Sci alpino, definite le coppie dell’Italia per la combinata maschile. Vinatzer con un medagliato olimpicoLasciate alle spalle le discese libere che hanno animato il primo fine settimana delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, il programma dello sci ... oasport.it

Combinata a squadre, Franzoni cercherà la medaglia olimpica con Vinatzer x.com

La direzione tecnica Azzurra ha definito i quartetti per la combinata maschile di domani. Giovanni Franzoni è abbinato ad Alex Vinatzer, Dominik Paris a Tommaso Sala. Poi Mattia Casse in abbinata con Tommaso Saccardi e Florian Schieder avrà come slalo facebook