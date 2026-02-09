LIVE Sci alpino Combinata maschile Olimpiadi in DIRETTA | ritmi lentissimi per allungare il brodo
Durante la combinata maschile alle Olimpiadi, Iten si distingue come il più lento tra gli atleti in gara. La sua performance si sta protraendo, mentre gli altri sciatori accelerano e cercano di recuperare terreno. La gara va avanti con ritmi molto più bassi del previsto, e gli spettatori restano in attesa di scatti decisivi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.16 Iten finora è quello che ha sciato peggio tra gli specialisti. L’elvetico è quinto a 1.16. Fra 3 minuti partirà il finlandese Eduard Hallberg (-0.18). Se scia come sa, può fare il vuoto. 14.13 McGrath perde qualcosa, ma va in testa con 0.47 su Rassat. Adesso l’emergente svizzero Matthias Iten (-0.05). 14.10 Non poteva tenere il passo Radamus, ma non ha sfigurato: quarto a 95 centesimi. Adesso uno specialista di alto rango: il norvegese Atle Lie McGrath (-0.62). Ne mancano 15 al termine. Si sta andando molto lentamente, quasi con una partenza ogni 3 minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondimenti su Combinata Maschile
Ultime notizie su Combinata Maschile
