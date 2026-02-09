LIVE Sci alpino Combinata maschile Olimpiadi in DIRETTA | iniziata la discesa

Questa mattina alle Olimpiadi invernali è partita la combinata maschile di sci alpino. La discesa è appena iniziata e i primi atleti sono già sulla pista. Rogentin ha chiuso la sua prova in 1’53”64, ma il ritmo si alza e tutti aspettano gli altri concorrenti. La gara procede sotto gli occhi degli appassionati, con gli atleti pronti a sfidarsi per una buona posizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 10.31 1'53?64 il tempo di Rogentin. Tocca al ceco Jan Zabystran. In slalom ci sarà Marek Muller. Coppia che finirà nelle retrovie. 10.30 Iniziata la discesa della combinata a asquadre maschile. In pista Rogentin. 10.29 Rogentin al cancelletto di partenza. 10.28 La pista di slalom a Bormio non sarà molto tecnica, con un pendio che favorità chi sa generare velocità importanti. 10.26 Splende il sole a Bormio, anche se la pista per ora è quasi completamente all'ombra. 10.24 Il primo a partire sarà lo svizzero Stefan Rogentin, che fa coppia con l'emergente slalomista Matthias Iten.

