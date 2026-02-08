Coppie Italia sci alpino | Vinatzer in coppia con un olimpionico per la combinata maschile

Durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la combinata a squadre maschile dello sci alpino introduce una novità: due atleti lavorano insieme in due diverse fasi della gara. Tra loro, Vinatzer si prepara a scendere in pista in coppia con un olimpionico di grande esperienza, segnando una svolta nel modo di affrontare questa disciplina.

Alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 la combinata a squadre maschile propone una novità: un formatto in due tempi che vede due atleti collaborare in una singola gara, combinando discesa libera e slalom. Le medaglie olimpiche verranno assegnate per la prima volta nella storia, con l’azione in programma lunedì 9 febbraio sulla pista Stelvio di Bormio. La competizione si sviluppa per coppie: uno scende in discesa alle ore 10:30 e l’altro affronta lo slalom alle ore 14:00, con la somma dei tempi che determina la classifica generale e l’assegnazione delle medaglie. La sede designata è la Stelvio di Bormio, dove l’Italia punta a salire sul podio, tenendo alta l’attenzione su velocità e precisione tra i pali stretti per evitare errori. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

L’Italia aspetta con trepidazione la combinata a squadre di sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

