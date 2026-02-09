LIVE Sci alpino Combinata maschile Olimpiadi in DIRETTA | Franzoni in testa alle 14.00 lo slalom con Vinatzer e Sala

Alle Olimpiadi di Pechino, gli atleti sono pronti a scendere in pista. Franzoni guida la classifica dopo la prima manche, mentre alle 14.00 si svolge lo slalom che può cambiare le carte in tavola. Vinatzer e Sala sono tra i favoriti per conquistare punti preziosi. La cronaca in diretta segue minuto per minuto la gara di questa combinata maschile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.32 Appuntamento alle 14.00 per la seconda manche con gli slalomisti. Per ora è tutto. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 11.31 Giovanni Franzoni a RaiSport: " Vinatzer è un grande sciatore. Non deve pensare a nulla, se arriva, arriva ". Ha ragione, condividiamo ogni sillaba. Non bisogna crearsi troppe aspettative. 11.29 La classifica finale della discesa della combinata maschile: 1 Italia – Franzoni Vinatzer – 1:51.80 2 Svizzera – Monney Yule – 1:51.97 3 Svizzera – Odermatt Meillard – 1:52.08 4 Svizzera – von Allmen Nef – 1:52.

