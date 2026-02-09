La gara di sci alpino alle Olimpiadi si accende con un duello tra Franzoni e Odermatt. Il nostro azzurro si mette in luce, rifilando quasi tre decimi al campione svizzero, che resta comunque molto vicino. I primi tempi sono stati serrati, con Paris che si mantiene a poca distanza e al secondo intermedio è ancora in corsa per il podio. La tensione resta alta, con gli atleti pronti a tutto per conquistare le prime posizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 11.01 Stesso tempo per Paris al primo intermedio, mentre al secondo è dietro di 0.11 e al terzo 0.35. 11.00 Allegre chiude a 91 centesimi da Franzoni. Esulta, perché sa che avrà Noel.Vediamo ora Dominik Paris. 10.57 Kriechmayr crolla nel finale, gli sono mancate le gambe. 1.25 da Franzoni, ma ha perso 98 centesimi nel solo ultimo intermedio! Adesso un momento chiave: c’è il francese Nils Allegre, che poi in slalom avrà Clement Noel. 10.56 L’austriaco è pericoloso: 0.16 di ritardo al terzo parziale e solo 0.15 al quarto. 10.54 FANTASTICO! Franzoni balza in testa con 28 centesimi su Odermatt! Vinatzer ride all’arrivo, ma adesso dipenderà da lui. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Combinata maschile Olimpiadi in DIRETTA: Franzoni rifila quasi 3 decimi a Odermatt!

Approfondimenti su Olimpiadi SciAlpino

Alle 10 a Bormio si apre la gara di combinata a squadre maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Questa mattina si è corsa la discesa maschile alle Olimpiadi.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Olimpiadi SciAlpino

Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, Combinata maschile Olimpiadi in DIRETTA: Svizzera favorita, azzurri per stupire; Sci alpino a Milano Cortina 2026: il programma di oggi, lunedì 9 febbraio; Combinata sci alpino maschile oggi Olimpiadi Milano Cortina 2026: a che ora e dove vederla in diretta; Franzoni e Paris sul podio olimpico nella discesa maschile: rivivi il LIVE!.

LIVE Sci Alpino combinata a squadre maschile: l'Italia sogna l'oro con Franzoni e VinatzerSono 21 le coppie iscritte. Per l'Italia saranno quattro: Giovanni Franzoni - già medaglia d'argento nella discesa libera - e Alex Vinatzer, mentre la seconda squadra sarà quella che abbinerà Tommaso ... gazzetta.it

LIVE Sci alpino, Combinata maschile Olimpiadi in DIRETTA: iniziata la discesaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 10.43 Hemetsberger è dietro di 0.18 al terzo intermedio. 10.41 Non bene nemmeno Allegre: ... oasport.it

L'Italia dello sci alpino maschile cerca altre medaglie con la combinata a squadre facebook

RISULTATO FINALE Sci Alpino, Discesa Libera femminile: Breezy Johnson Emma Aicher Sofia Goggia #MilanoCortina2026 #Olimpiadi #Olympics x.com