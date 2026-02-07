LIVE Sci alpino Discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA | doppia medaglia in arrivo con Franzoni e Paris!

Questa mattina gli atleti sono scesi in pista per la discesa maschile alle Olimpiadi. La gara si sta rivelando emozionante, con Franzoni e Paris in corsa per portare a casa due medaglie. La pista è veloce e i tempi si stanno avvicendando, tenendo tutti col fiato sospeso.r

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA 12.11 La classifica dopo i primi 15: 1 Franjo von Allmen (Svizzera) – 1:51.61 2 Giovanni Franzoni (Italia) – 1:51.81 (+0.20) 3 Dominik Paris (Italia) – 1:52.11 (+0.50) 4 Marco Odermatt (Svizzera) – 1:52.31 (+0.70) 5 Alexis Monney (Svizzera) – 1:52.36 (+0.75) 6 Vincent Kriechmayr (Austria) – 1:52.38 (+0.77) 7 Daniel Hemetsberger (Austria) – 1:52.58 (+0.97) 8 Nils Allegre (Francia) – 1:52.80 (+1.19) 9 James Crawford (Canada) – 1:53.00 (+1.39) 10 Mattia Casse (Italia) – 1:53.

