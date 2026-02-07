LIVE Sci alpino Discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA | doppia medaglia in arrivo con Franzoni e Paris!

Da oasport.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina gli atleti sono scesi in pista per la discesa maschile alle Olimpiadi. La gara si sta rivelando emozionante, con Franzoni e Paris in corsa per portare a casa due medaglie. La pista è veloce e i tempi si stanno avvicendando, tenendo tutti col fiato sospeso.r

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA 12.11 La classifica dopo i primi 15: 1 Franjo von Allmen (Svizzera) – 1:51.61 2 Giovanni Franzoni (Italia) – 1:51.81 (+0.20) 3 Dominik Paris (Italia) – 1:52.11 (+0.50) 4 Marco Odermatt (Svizzera) – 1:52.31 (+0.70) 5 Alexis Monney (Svizzera) – 1:52.36 (+0.75) 6 Vincent Kriechmayr (Austria) – 1:52.38 (+0.77) 7 Daniel Hemetsberger (Austria) – 1:52.58 (+0.97) 8 Nils Allegre (Francia) – 1:52.80 (+1.19) 9 James Crawford (Canada) – 1:53.00 (+1.39) 10 Mattia Casse (Italia) – 1:53. 🔗 Leggi su Oasport.it

live sci alpino discesa maschile olimpiadi in diretta doppia medaglia in arrivo con franzoni e paris

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA: doppia medaglia in arrivo con Franzoni e Paris!

Approfondimenti su Olimpiadi Discesa

LIVE Sci alpino, Discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA: Von Allmen davanti a Franzoni e Paris, niente medaglia per Odermatt!

Questa mattina si è corsa la discesa maschile alle Olimpiadi.

LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: primo test sulla Stelvio per Paris e Franzoni

Questa mattina a Bormio si tiene il primo test della discesa maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Olimpiadi Discesa

Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, Discesa femminile Crans Montana 2026 in DIRETTA: gara cancellata dopo la caduta di Lindsey Vonn. Scampato pericolo per l’americana?; Cadono tre atlete su sei, discesa di Crans Montana cancellata; DIRETTA - Milano Cortina 2026, discesa libera: Von Allmen davanti a Franzoni e Paris - Le gare; RECAP! Prova discesa femminile: Wiles al comando, fiducia per Goggia e Vonn.

live sci alpino discesaDiscesa libera diretta Olimpiadi: segui Franzoni e Paris a Milano Cortina, la gara LIVESi entra subito nel vivo con lo sci e gli atleti azzurri: tutti gli aggiornamenti dalla pista di Bormio ... corrieredellosport.it

LIVE Sci alpino, Discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA: Von Allmen davanti a Franzoni e Paris, niente medaglia per Odermatt!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA 12.07 Casse dietro ... oasport.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.