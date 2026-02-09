LIVE Sci alpino Combinata maschile Olimpiadi in DIRETTA | doppietta Svizzera 5° Sala delude Vinatzer

In diretta dalle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, la combinata maschile di sci alpino ha visto una doppietta svizzera, con i favoriti che hanno dominato la prova. Sala si è piazzato al quinto posto, mentre Vinatzer ha deluso le aspettative e si è fermato lontano dai top. La giornata si conclude con gli spettatori ancora incollati ai monitor, aspettando i prossimi aggiornamenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.59 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 14.55 Arriva purtroppo, come temuto, la prima giornata senza medaglie per l’Italia. Ma alle 18.05 ci sarà la semifinale del curling misto tutta da vivere contro gli USA. 14.53 La sensazione è che Vinatzer non si sia trovato bene per niente con le condizioni della neve. Però, come vi avevamo detto all’inizio, non bisognava illudersi: in slalom l’altoatesino non è tra i migliori, anzi è ormai più gigantista. 14.52 La classifica finale, con un argento a pari merito per Austria e Svizzera: 1 von Allmen Nef – Svizzera – 2:44. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Combinata maschile Olimpiadi in DIRETTA: doppietta Svizzera, 5° Sala, delude Vinatzer Approfondimenti su Olimpiadi Invernali 2026 LIVE Sci alpino, Combinata maschile Olimpiadi in DIRETTA: Franzoni in testa, alle 14.00 lo slalom con Vinatzer e Sala Alle Olimpiadi di Pechino, gli atleti sono pronti a scendere in pista. LIVE Sci alpino, Combinata maschile Olimpiadi in DIRETTA: Italia mina vagante con Franzoni/Vinatzer Alle 10 a Bormio si apre la gara di combinata a squadre maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Olimpiadi Invernali 2026 Argomenti discussi: Sci alpino a Milano Cortina 2026: il programma di oggi, lunedì 9 febbraio; LIVE Sci alpino, Combinata maschile Olimpiadi in DIRETTA: Italia mina vagante con Franzoni/Vinatzer; Combinata sci alpino maschile oggi Olimpiadi Milano Cortina 2026: a che ora e dove vederla in diretta; Italia bronzo nel Team Event di pattinaggio!. LIVE Sci Alpino combinata a squadre maschile: von Allmen/Nef oro. Male Vinatzer, azzurri settimiDopo il primo posto di Franzoni nella discesa, Vinatzer non riesce a fare la differenza. Primi gli austriaci, argento a pari merito per Kriechmayr/Feller e Odermatt/Meillard ... gazzetta.it LIVE Sci alpino, Combinata maschile Olimpiadi in DIRETTA: doppietta Svizzera, 5° Sala, delude VinatzerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.46 Da dimenticare la prova di Yule: 12° a 1.95, 18° tempo di manche. Resta solo Alex Vinatzer (-0.42). oasport.it Giornata intensa a #MilanoCortina2026 Sci alpino, freestyle, pattinaggio di velocità e figura, salto con gli sci, curling, hockey e slittino: gli azzurri sono impegnati su tutti i fronti, tra finali, semifinali e prove decisive. facebook Giornata intensa a #MilanoCortina2026 Sci alpino, freestyle, pattinaggio di velocità e figura, salto con gli sci, curling, hockey e slittino: gli azzurri sono impegnati su tutti i fronti, tra finali, semifinali e prove decisive. x.com

