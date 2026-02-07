La gara di salto con gli sci femminile alle Olimpiadi tiene tutti con il fiato sospeso. Lisa Eder, l’austriaca, si prende il comando con un margine di 8.7 punti su Traaserud. È una corsa a tre per l’oro, e le atlete si preparano a dare il massimo nell’ultima fase della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LISA EDER! Austriaca davanti a tutte con 8.7 punti di margine su Traaserud. Ecco il primo asso calato per il podio! TRAASERUD! Che salto, sono 99 metri! Margine di 3.9 punti su Freitag! 20:26 Nika Vodan (SUI) non batte di 2.2 punti Freitag! Ne mancano 6. 20:25 Anna Twardosz, sorpresa della prima serie, atterra a 93.5 metri e si mette in terza piazza ad appena 4.2 punti da Freitag. 20:24 Seconda Reisch di 3.4 punti. 20:23 Quinta la nipponica. Ora Reisch. 20:22 Seto (JPN) apre gli ultimi 10 salti. 20:20 Selina Freitag porta la Germania davanti a tutte quando ne mancano dieci! Sono 97. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Salto con gli sci, trampolino piccolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: attesa per il duello a tre per l’oro!

Approfondimenti su Salto Con Gli Sci

Nelle prime fasi della gara di salto con gli sci femminile alle Olimpiadi, la gara è ancora aperta.

Tre atlete sono ferme tutte vicine nel salto del trampolino piccolo femminile alle Olimpiadi.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Salto Con Gli Sci

Argomenti discussi: LIVE Salto con gli sci, trampolino piccolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Nika Prevc contro tutte, Sieff per stupire; In diretta - Milano Cortina 2026; Giorno 4, Sessione 4 | Pattinaggio di velocità, Salto con gli sci (ES1) in Diretta Streaming | DAZN IT; Dove vedere le Olimpiadi Invernali 2026 in diretta tv e streaming: la cerimonia d'apertura e le gare, date con orari.

Salto con gli sci oggi, Olimpiadi 2026: orari 7 febbraio, tv, streaming, italiane in gara18:45: è questo l'orario che vedrà cominciare davvero, oggi, le Olimpiadi del salto con gli sci. Milano Cortina 2026, sul trampolino di Predazzo, inizia ... oasport.it

LIVE Salto con gli sci, trampolino piccolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Nika Prevc contro tutte, Sieff per stupireCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della gara d'apertura delle Olimpiadi di Milano ... oasport.it

Grande prestazione della Vesuviana nel salto dal trampolino. facebook

Milano Cortina: Sieff migliore azzurra nelle prove del salto dal trampolino. Anche un 13/o posto nei test, domani la prima medaglia #ANSA x.com