Live Roma-Cagliari 1-0 | intervallo all’Olimpico

All’Olimpico la Roma di Gasperini va avanti 1-0 contro il Cagliari all’intervallo. La serata si è aperta con i giallorossi che cercano di riprendersi dopo la sconfitta pesante in casa dell’Udinese. La partita è combattuta, ma finora sono i padroni di casa a controllare il gioco e a cercare il gol che potrebbe mettere in discesa la seconda frazione.

Roma – Monday night per la Roma di Gasperini, chiamata a battere il Cagliari tra le mura amiche dell’Olimpico per riprendere la marcia dopo l’inatteso e brutto ko rimediato in casa dell’Udinese. A cura del nostro inviato A.T. Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. A disp.: Gollini, Zelezny, Ziolkowski, Rensch, Angelino, Tsimikas, El Aynaoui, Venturino, Arena, Zaragoza. All.: Gian Piero Gasperini. Cagliari (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Dossena, Rodriguez, Obert; Mazzitelli, Gaetano, Adopo; Palestra, Kilicsoy, Esposito. A disp. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Live Roma-Cagliari 1-0: intervallo all’Olimpico Approfondimenti su Roma Cagliari Live Roma-Como 0-0: intervallo all’Olimpico All'Olimpico, Roma e Como si affrontano in un match di fondamentale importanza per la classifica. Live Roma-Torino 0-1: intervallo all’Olimpico Al termine del primo tempo, Roma e Torino sono sul risultato di 0-1 all’Olimpico, in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. TELE RADIO SINTESI - Cagliari-Roma 1-0 (Nardo) Ultime notizie su Roma Cagliari Argomenti discussi: Roma-Cagliari, probabili formazioni: Zaragoza favorito su Pellegrini; Roma-Cagliari: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Roma-Cagliari, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni; Roma–Cagliari, le formazioni ufficiali. Roma-Cagliari 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di MalenLa diretta live di Roma-Cagliari di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it LIVE Roma-Cagliari 1-0 Serie A 2025/2026: Ghilardi sfiora il gol RomaSerie A 2025/2026, 24a giornata. Cronaca minuto per minuto di Roma-Cagliari: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Serie A'da Roma - Cagliari mücadelesi Tivibu Spor 1'de basliyor! x.com Arrivate le ufficiali per il march delle 20.45 tra Roma e Cagliari Le scelte dei tecnici facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.