Al termine del primo tempo, Roma e Torino sono sul risultato di 0-1 all’Olimpico, in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia. La partita vede la squadra di Gasperini affrontare il Torino di Baroni, con il vincitore che accederà ai quarti di finale contro l’Inter. Un risultato stretto che lascia aperti gli esiti della seconda frazione di gioco.

Roma – Esordio in Coppa Italia per la Roma di Gasperini, che per gli ottavi di finale in gara unica riceve all’Olimpico il Torino di Baroni, chi vince incontrerà l’Inter ai quarti di finale. Diversi cambi di formazione per i giallorossi, tra turni di riposo e soprattutto scelte forzate a causa dei numerosi infortuni. A cura del nostro inviato A.T. Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Bailey. A disp: Vasquez, Zelezny, Ndicka, Tsimikas, Koné, Dybala, Hermoso, Arena, Bah, Lulli. All.: Gian Piero Gasperini. Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Coco, Ismajli; Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Aboukhlal, Vlasic; Simeone, Adams. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Live Roma-Torino 0-1: intervallo all’Olimpico

Leggi anche: Live Roma-Como 0-0: intervallo all’Olimpico

Leggi anche: Live Roma-Viktoria Plzen 0-2: intervallo all’Olimpico

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Coppa Italia, Roma-Torino: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Roma-Torino di Coppa Italia, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali; Coppa Italia: Roma-Torino in diretta su Italia 1 e in streaming; Roma-Torino, quando si gioca l'ottavo di finale? Probabili formazioni, statistiche, dove vederla in tv e streaming, i precedenti, informazioni utili.

Roma-Torino 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Coppa Italia: gol di Adams, intervallo - Torino di Coppa Italia: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it