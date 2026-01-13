Live Roma-Torino 0-1 | intervallo all’Olimpico
Al termine del primo tempo, Roma e Torino sono sul risultato di 0-1 all’Olimpico, in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia. La partita vede la squadra di Gasperini affrontare il Torino di Baroni, con il vincitore che accederà ai quarti di finale contro l’Inter. Un risultato stretto che lascia aperti gli esiti della seconda frazione di gioco.
Roma – Esordio in Coppa Italia per la Roma di Gasperini, che per gli ottavi di finale in gara unica riceve all’Olimpico il Torino di Baroni, chi vince incontrerà l’Inter ai quarti di finale. Diversi cambi di formazione per i giallorossi, tra turni di riposo e soprattutto scelte forzate a causa dei numerosi infortuni. A cura del nostro inviato A.T. Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Bailey. A disp: Vasquez, Zelezny, Ndicka, Tsimikas, Koné, Dybala, Hermoso, Arena, Bah, Lulli. All.: Gian Piero Gasperini. Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Coco, Ismajli; Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Aboukhlal, Vlasic; Simeone, Adams. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
