Live Roma-Como 0-0 | intervallo all’Olimpico

All'Olimpico, Roma e Como si affrontano in un match di fondamentale importanza per la classifica. La squadra di Gasperini cerca punti per avvicinarsi alle posizioni di vertice, mentre il Como tenta di resistere e conquistare un risultato positivo. Il primo tempo si conclude senza reti, in attesa di sviluppi nella ripresa.

Roma – Monday night per la Roma di Gasperini, chiamata tra le mura amiche dell’Olimpico a prendere contro il Como di Fabregas  tre punti  fondamentali per sfruttare i risultati delle dirette concorrenti e arrivare al big match di sabato contro la Juventus nel migliore dei modi. A cura del nostro invito A.T. Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. A disp.: Gollini, Vasquez, Angelino, Tsimikas, Dybala, Ziolkowski, Bailey, Baldanzi, Pisilli, Bah, Ghilardi, El Shaarawy. All.: Gian Pier Gasperini Como (4-2-3-1):  Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Caqueret, Da Cunha; Addai, Paz, Baturina; Diao. Romadailynews.it

