LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 5 febbraio in DIRETTA | si parte alle 10.05 con il curling

Questa mattina alle 10.05 si apre ufficialmente la prima giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La prima gara in programma è il curling, e i primi atleti sono già scesi in pista. Seguite con noi tutte le emozioni e gli aggiornamenti in tempo reale.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, giovedì 5 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Buongiorno amici di OA Sport. In questo liveblog troverete gli aggiornamenti relativi a tutti gli sport di questa giornata 5 febbraio 2026. Buon divertimento! Oggi giovedì 5 febbraio va in scena la seconda giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: ci si. OA - Testata giornalistica N. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 5 febbraio in DIRETTA: si entra nel vivo con curling, snowboard e hockey ghiaccio!

Questa mattina le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 entrano nel vivo.

