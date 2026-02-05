LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 5 febbraio in DIRETTA | si parte alle 10.05 con il curling

Questa mattina alle 10.05 si apre ufficialmente la prima giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La prima gara in programma è il curling, e i primi atleti sono già scesi in pista. Seguite con noi tutte le emozioni e gli aggiornamenti in tempo reale.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, giovedì 5 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Buongiorno amici di OA Sport. In questo liveblog troverete gli aggiornamenti relativi a tutti gli sport di questa giornata 5 febbraio 2026. Buon divertimento! Oggi giovedì 5 febbraio va in scena la seconda giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: ci si. OA - Testata giornalistica N. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 5 febbraio in DIRETTA: si parte alle 10.05 con il curling Approfondimenti su Milano Cortina 2026 LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 5 febbraio in DIRETTA: si entra nel vivo con curling, snowboard e hockey ghiaccio! Questa mattina le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 entrano nel vivo. LIVE Ciclocross, Mondiali ciclocross juniores 2026 in DIRETTA: si parte alle 11:05 Questa mattina alle 11:05 è iniziata la gara dei Mondiali juniores di ciclocross, trasmessa in diretta. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, svelato il design del braciere: sarà all'Arco della Pace Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Mattarella: Chiediamo rispetto della tregua olimpica; Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: dirette, risultati e approfondimenti su RaiNews.it - Dove e quando vedere la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina; Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: calendario, orari giornalieri, tv, streaming, finali; Milano-Cortina 2026 al via: Franzoni secondo nella prova di discesa, cancellata quella donne. Blackout al curling. Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv: orari 5 febbraio, calendario, streaming, italiani in garaOggi giovedì 5 febbraio va in scena la seconda giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: ci si sta preparando alla Cerimonia d’Apertura ... oasport.it Olimpiadi Milano Cortina, risultati e news del 4 febbraioAnnullata la prima prova della discesa libera femminile, in programma domani mattina a Cortina d'Ampezzo. La fitta nevicata di queste ore non permetterà lo svolgimento del test sulla pista Olympia. La ... sport.sky.it Iniziano non nel migliore dei modi le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Durante le prime gare di Curling. Mentre si svolgevano le prime partite, la luce del palazzetto ha iniziato prima ad avere un leggero tremolizio per poi spegnersi. Tra l'incredulità degli spett facebook #Olimpiadi #Milano-Cortina2026, si lavora per garantire la massima #sicurezza x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.