LIVE Olimpiadi | si parte alle 10.05 con il curling Tabanelli rinuncia allo Slopestyle

Questa mattina alle 10.05 si sono aperte ufficialmente le Olimpiadi con le prime gare di curling. Intanto, Tabanelli ha deciso di non partecipare allo Slopestyle, lasciando spazio ad altre competizioni già in programma. Il giorno 1 si prospetta intenso, con le prime medaglie in arrivo nello sci alpino.

(Giulia Toninelli) Dopo il debutto di giovedì dello snowboard, domani a Livigno toccherà alle prime prove dello sci freestyle con le qualificazioni dello Slopestyle femminile e maschile. Partiranno alle 10.30 le atlete con l’Italia rappresentata al via da Maria Gasslitter, figlia d’arte dell‘ex sciatrice azzurra Petra Moroder, mentre sarà assente l’attesissima campionessa azzurra Flora Tabanelli che, dopo l’infortunio dello scorso novembre che l’ha costretta a saltare la prima parte di questa stagione agonistica, ha scelto di concentrarsi esclusivamente in questi Giochi sulla sua categoria regina, il Big Air, rinunciando allo Slopestyle. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

