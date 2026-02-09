LIVE Italia-USA 8-7 Curling misto Olimpiadi in DIRETTA | si decide tutto all’ultimo end Power-play americano

Questa sera gli atleti italiani di curling si sono giocati tutto negli ultimi minuti contro gli Stati Uniti. La partita, molto combattuta, si è conclusa con un punteggio di 8-7 per gli americani. Gli italiani hanno cercato di limitare i danni nel finale, ma gli Stati Uniti hanno approfittato di un power-play per allungare il punteggio e conquistare la vittoria all’ultimo end. Ora, per gli azzurri, la priorità è ridurre al minimo i punti nelle prossime partite.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.30 Adesso la missione è una sola: concedere un solo punto agli USA. Ma non è facile con il power-play e le stone piazzate lateralmente. 19.29 Stefania non sbaglia la bocciata. Arrivano 3 punti. ITALIA-USA 8-7. Si deciderà tutto nell’ultimo end, dove gli americani si giocheranno il power play. 19.28 Bocciata singola di Thiesse. Adesso Constantini può andare per i 3 punti. 19.27 Ci sono tre stone rosse allineate in orizzontale. Adesso Thiesse cercherà una doppia bocciata per concedere solo 2 punti agli azzurri. 19.26 Sbaglia Dropkin, non riesce la doppia bocciata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-USA 8-7, Curling misto Olimpiadi in DIRETTA: si decide tutto all’ultimo end. Power-play americano Approfondimenti su Italia USA LIVE Italia-Estonia 4-1, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: punto estone nel terzo end con il power play L’Italia si impone con un netto 4-1 sull’Estonia nella partita di curling ai Giochi Olimpici. LIVE Italia-Usa 6-4, Curling misto Olimpiadi 2026 in DIRETTA: doppio punto americano nel penultimo end Alle Olimpiadi di Milano-Cortina, il curling misto tra Italia e Stati Uniti si avvia verso il finale con un punteggio di 6-4 per gli italiani. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Italia USA Argomenti discussi: RECAP! Italia ko con la Gran Bretagna, ma comunque in semifinale; Stefania Constantini e Amos Mosaner oggi 8 febbraio: doppio misto curling, orario gare e dove vedere in diretta tv e streaming · Olimpiadi Invernali di; Dove vedere in tv Italia-USA, curling misto Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming; Le notizie di domenica 8 febbraio sulle gare dei giochi invernali: Italia bronzo nel team event di pattinaggio e argento nel biathlon; Fischnaller, Lorello Goggia e Dalmasso terzi. LIVE Italia-USA 5-7, Curling misto Olimpiadi in DIRETTA: 2 end al termineCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.21 Mosaner non riesce a piazzare la stone rossa dietro la gialla. Altro errore. 19.20 Gli azzurri si giocano ... oasport.it LIVE Italia-Usa 7-6, Curling misto Olimpiadi 2026 in DIRETTA: vittoria azzurra e sfida bis stasera con gli americani per la finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SEMIFINALE ITALIA-USA DALLE 18.05 11.48: L'appuntamento dunque è per le 18.00 con un altra ... oasport.it SIETE PRONTI Ore 18.05. Italia-USA. Cortina Curling Olympic Stadium. Semifinale. VIETATO MANCARE #ItaliaTeam FISG - Federazione Italiana Sport del Ghiaccio MilanoCortina2026 #MilanoCortina2026 facebook Italia da urlo nel curling! Constantini-Mosaner battono gli USA 7-6 in un thriller olimpico. E stasera c’è già la rivincita #MilanoCortina2026 #Olimpiadilnvernali2026 x.com

