L’Italia si impone con un netto 4-1 sull’Estonia nella partita di curling ai Giochi Olimpici. Nel terzo end gli avversari segnano un punto con il power play, ma gli azzurri rispondono subito e consolidano il vantaggio. La partita prosegue in modo fluido, con gli italiani che controllano l’andamento e cercano di mantenere la concentrazione. Seguiranno aggiornamenti in tempo reale con la diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVIZZERA DI CURLING MISTO DALLE 10.05 15:10 Gran colpo anche di Lill, che gira attorno alla guardia e piazza un difficile draw. 15:09 MAGIA DI MOSANER! Bocciata con promozione magistrale di Amos, che sta giocando con il 100% di efficacia. Tre stone azzurre a punto a metà end. 15:08 Inizia il quarto end. Per la prima volta nel match l’Italia avrà a disposizione l’ultimo tiro della mano. QUARTO END 15:04 Ed arriva il punto estone. Kaldvee non può sbagliare il draw, ma con il martello ed il power play è soltanto un contentino. Italia 4 Estonia 1 dopo tre end. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Estonia 4-1, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: punto estone nel terzo end con il power play

Approfondimenti su Italia Estonia

L’Italia ha battuto l’Estonia 3-0 nel curling misto alle Olimpiadi.

Questa sera l’Italia ha affrontato il Canada nel match di curling alle Olimpiadi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Italia Estonia

Argomenti discussi: Dove vedere in tv Italia-Estonia, curling misto Olimpiadi 2026: orario 6 febbraio, programma, streaming; Italia irriconoscibile, Constantini-Mosaner vanno ko col Canada; Curling doppio misto: le big iniziano bene; Le gare giorno per giorno: le prime medaglie sabato 6.

LIVE Italia-Estonia 4-1, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: punto estone nel terzo end con il power playCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVIZZERA DI CURLING MISTO DALLE 10.05 QUARTO END 15:04 Ed arriva il punto estone. oasport.it

LIVE Italia-Svizzera 12-4, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: vittoria netta che rilancia gli azzurri in classifica!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ESTONIA DI CURLING MISTO DALLE 14.35 11:20 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE ... oasport.it

Celebriamo lo sport e la collaborazione Italia Estonia! Venerdì scorso a Tallinn è stata presentata la medaglia e i francobolli ufficiali delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 L’Ambasciatore Stefano Catani ha partecipato all facebook