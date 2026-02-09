LIVE Italia-Usa 7-6 Curling misto Olimpiadi 2026 in DIRETTA | vittoria azzurra e sfida bis stasera con gli americani per la finale

L’Italia ha vinto la partita di curling contro gli Stati Uniti con il punteggio di 7-6. La squadra azzurra ha messo a segno un’ultima mossa decisiva, regalando ai tifosi una vittoria emozionante. Questa vittoria apre le porte alla finale di stasera, dove gli italiani affronteranno di nuovo gli americani per conquistare la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La partita si è conclusa con un colpo di scena, quando Stefania ha segnato il punto decisivo e ha portato la squadra italiana alla

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.44: LA METTE STEFANIAAAAAA! Bocciata che regala il punto all’Italia e anche la vittoria con il punteggio di 7-6. Era la situazione migliore perchè l’Italia ritrova gli Usa ed evita la Gran Bretagna in semifinale! 11.40: Punto Usa quando mancano gli ultimi 4 tiri ma Amos sta bocciando le guardie per dare la possibilità a Constantini di mettere il punto nell’ultimo end 11.38: Power play Italia, punto azzurro dopo i primi due tiri dell’ultimo end 11.35: Sbaglia anche Constantini un tiro molto difficile e arrivano i due punti di mano rubata dagli Usa che rimettono in parità il punteggio: 6-6 11. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Usa 7-6, Curling misto Olimpiadi 2026 in DIRETTA: vittoria azzurra e sfida bis stasera con gli americani per la finale Approfondimenti su Italia Usa LIVE Italia-Usa, Curling misto Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Constantini/Mosaner affrontano due volte gli statunitensi? Questa sera gli azzurri del curling misto tornano in campo contro gli Stati Uniti nella loro quinta partita alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. LIVE Italia-Gran Bretagna 6-8, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: gli azzurri tentano la rimonta finale con il power play Gli azzurri di curling stanno affrontando una partita molto intensa contro la Gran Bretagna. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Italia Usa Argomenti discussi: Sport in tv oggi (sabato 7 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Lollobrigida oro e record olimpico nei 3000!; Pattinaggio di figura, evento a squadre: Italia terza, può sognare il bronzo; Salute Artificiale. Il 94% degli italiani cerca online, e 1 su 7 cambia terapia senza consultare il medico. I giovani preferiscono l'AI a Google. LIVE Italia-Usa 6-2, Curling misto Olimpiadi 2026 in DIRETTA: magia di Constantini! Quattro punti azzurri nel quinto endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.10: STEFANIAAAAAAAAAAAAA! Che bocciata tripla! Toglie tutte le stone statunitensi dalla casa e mette a segno ... oasport.it LIVE Italia-Estonia 7-4, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: successo fondamentale degli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVIZZERA DI CURLING MISTO DALLE 10.05 16:08 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE ... oasport.it Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: alle 10 Italia-Usa nel doppio misto di curling x.com NON È SCONTATO Molto bella questa campagna IKEA Italia, che usa un doppio senso in maniera creativa, ribaltando completamente il significato e in questo modo rafforzando l'impatto del messaggio. "Non è scontato, abbassare i prezzi dei nostri prodotti, m facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.