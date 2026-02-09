LIVE Italia-Usa Curling misto Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Constantini Mosaner affrontano due volte gli statunitensi?

Questa sera gli azzurri del curling misto tornano in campo contro gli Stati Uniti nella loro quinta partita alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli atleti Constantini e Mosaner cercano di migliorare il risultato delle precedenti sfide, affrontando due volte gli statunitensi in una gara che si preannuncia intensa e combattuta. La tensione è alta, e i tifosi italiani seguono con attenzione ogni mossa sulla pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, qquinta sfida degli azzurri nel torneo Olimpico di Milano Cortina 2026 di curling misto. È una partita che non vale l’accesso alle semifinali, ma può valere tantissimo per il loro sviluppo. Italia–Stati Uniti chiude il round robin del torneo di doppio misto di curling e mette in palio una posta strategica: il piazzamento finale e, di conseguenza, l’avversaria degli azzurri nel penultimo atto. L’Italia di Stefania Constantini e Amos Mosaner ha già centrato l’obiettivo principale, conquistando con una giornata d’anticipo la qualificazione matematica alle semifinali al termine di un girone giocato con solidità, personalità e una continuità di rendimento che ha pochi eguali nel torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina si gioca la partita di curling misto tra Italia ed Estonia alle Olimpiadi.

Questa sera gli azzurri di curling misto scendono in campo contro gli Stati Uniti, nella quinta partita delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

LIVE Italia-Usa, Curling misto Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Constantini/Mosaner per una semifinale più morbidaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, qquinta sfida degli azzurri ... oasport.it

Curling, Italia-USA: la sfida decisiva si vede su Rai 2La gara segna l'ultima sessione del round robin per la coppia azzurra, che ha recentemente visto interrompersi un'imbattibilità che durava da quattro anni. Gli Stati Uniti, al contrario, hanno ... it.blastingnews.com

