LIVE Italia-Gran Bretagna 6-8 curling misto Olimpiadi in DIRETTA | gli azzurri tentano la rimonta finale con il power play

Gli azzurri di curling stanno affrontando una partita molto intensa contro la Gran Bretagna. Dopo essere stati sotto di diversi punti, gli italiani hanno deciso di rischiare tutto con il power play, cercando di rimontare nel finale. La tensione sale, e i giocatori ci mettono tutto quello che hanno per invertire la rotta e portare a casa un risultato positivo. La partita è in corso e gli appassionati seguono con attenzione gli sviluppi in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CECHIA DI CURLING MISTO DALLE 14.35 OTTAVO END 20.29 Bocciata facilissima di Dodds che regala alla coppia scozzese tre punti. Si fa dura adesso per i due azzurri. 20.28 Colpo difficile tentato da Costantini che ha provato a bocciare un sasso avversario nascondendosi diero una guardia. Il colpo però rimane scoperto. 20.26 Draw posizionato in casa dai britannici in modo da evitare una bocciata multipla. Sono tanti i punti che i britannici potrebbero portare a casa in questo end. 20.25 Run back di Mosaner che leva solo una delle due stone mirate.

