LIVE Italia-Svizzera 7-6 Europei curling 2025 in DIRETTA | sbaglia anche Schwarz! Doppio punto azzurro nel penultimo end
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.40. Stone svizzera a punto con due guardie italiane centrali dopo 4 tiri del decimo end 10.37. Sospiro di sollievo e doppio punto azzurro. La Svizzera ha restituito il regalo, non della stessa entità ma a questo punto va bene così. L’Italia torna in vantaggio quando manca l’ultimo end con la mano agli svizzeri. Non bisogna subire più di un punto! 10.36: Errore di Schwarz che regala agli azzurri la possibilità del doppio punto 10.34: Doppia bocciata di Schwarz, si va verso l’annullamento dell’end 10.33: Sempre due stone azzurre ma più vicine tra loro a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri dell’end. 🔗 Leggi su Oasport.it
