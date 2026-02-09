LIVE Italia-USA 4-5 Curling misto Olimpiadi in DIRETTA | sanguinosa mano da 3 punti per gli americani

Gli Stati Uniti hanno messo a segno una mano da tre punti che ha ribaltato il punteggio nel curling misto alle Olimpiadi. A metà partita, l’Italia si trova in svantaggio 4-5. La tensione si fa sentire e ogni mossa conta, mentre gli americani cercano di mantenere il vantaggio e portare a casa la vittoria.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.49 Non sbaglia Thiesse. 3 punti e sorpasso. A metà gara ITALIA-USA 4-5. Dropkin continua ad aizzare il pubblico. 18.48 Sbaglia purtroppo l’ultimo tiro Stefania. Voleva piazzarla al centro, invece va a toccare un’altra stone rossa. USA che ora vanno per i 3 punti. 18.46 Bocciata di Dropkin, al momento due punti americani. Ultimo tiro per Stefania Constantini, situazione delicatissima. 18.45 Stupendo take-out di Mosaner. Adesso un solo punto per gli americani, ma il secondo resta possibile. 18.44 Dropkin va a piazzare il secondo punto, è indemoniato in questa fase. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-USA 4-5, Curling misto Olimpiadi in DIRETTA: sanguinosa mano da 3 punti per gli americani Approfondimenti su Italia USA LIVE Italia-Estonia 3-0, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: mano rubata da tre punti per gli azzurri nel primo end L’Italia ha battuto l’Estonia 3-0 nel curling misto alle Olimpiadi. LIVE Italia-Svizzera 10-4, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: mano rubata da tre punti per gli azzurri nel quinto end Gli azzurri di curling hanno concluso la partita contro la Svizzera con un punteggio di 10-4. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Constantini e Mosaner da FAVOLA! ORO storico nel Curling | PECHINO 2022 | HIGHLIGHTS Ultime notizie su Italia USA Argomenti discussi: RECAP! Italia ko con la Gran Bretagna, ma comunque in semifinale; Curling, Constantini-Mosaner battono l'Estonia; Curling, sorprese alle Olimpiadi: USA e Canada crollano, l’Italia vola al secondo posto! Lotta per le semifinali; Le notizie di domenica 8 febbraio sulle gare dei giochi invernali: Italia bronzo nel team event di pattinaggio e argento nel biathlon; Fischnaller, Lorello Goggia e Dalmasso terzi. LIVE Italia-USA 4-5, Curling misto Olimpiadi in DIRETTA: sanguinosa mano da 3 punti per gli americaniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.45 Stupendo take-out di Mosaner. Adesso un solo punto per gli americani, ma il secondo resta possibile. 18.44 ... oasport.it LIVE Italia-Usa 7-6, Curling misto Olimpiadi 2026 in DIRETTA: vittoria azzurra e sfida bis stasera con gli americani per la finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SEMIFINALE ITALIA-USA DALLE 18.05 11.48: L'appuntamento dunque è per le 18.00 con un altra ... oasport.it SIETE PRONTI Ore 18.05. Italia-USA. Cortina Curling Olympic Stadium. Semifinale. VIETATO MANCARE #ItaliaTeam FISG - Federazione Italiana Sport del Ghiaccio MilanoCortina2026 #MilanoCortina2026 facebook Italia da urlo nel curling! Constantini-Mosaner battono gli USA 7-6 in un thriller olimpico. E stasera c’è già la rivincita #MilanoCortina2026 #Olimpiadilnvernali2026 x.com

