LIVE Italia-Giappone 2-1 hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA | le nipponiche dimezzano lo svantaggio
In una partita emozionante alle Olimpiadi di hockey ghiaccio femminile, l’Italia supera il Giappone 2-1. Le giapponesi riescono a dimezzare lo svantaggio, rendendo la sfida più combattuta. La partita si accende con azioni rapide e tiri pericolosi, come quello di Fortino, che salta due avversarie prima di concludere, ma trova il portiere giapponese pronto. La tensione cresce mentre le due squadre cercano di portare a casa la vittoria.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12? Azione ubriacante di Fortino, che dribbla due avversarie e scaglia la conclusione che si infrange contro il portiere avversario. 10? Dalla distanza ci prova Caumo, ma il portiere nipponico riesce a bloccare. Si riparte con un ingaggio nel terzo difensivo giapponese. 9? Riusciamo finalmente ad alleggerire la pressione avversaria, senza però andare alla conclusione. 7? Miracolo di Durante! Azzurre che perdono il disco in difesa ma il nostro estremo difensore compie una parata prodigiosa. 5? Nipponiche che continuano a spingere costringendo le azzurre nel terzo difensivo. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Italia-Giappone, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: le azzurre sognano il colpaccio
Questa mattina si gioca la partita tra Italia e Giappone nel torneo di hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi.
LIVE Italia-Giappone, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: vincere per sognare i quarti
Alle Olimpiadi di Pechino, le azzurre dell’hockey su ghiaccio affrontano il Giappone nel terzo match del girone B.
