LIVE Freestyle slopestyle femminile Olimpiadi in DIRETTA | sfida per l’oro di livello stellare!

Durante le Olimpiadi invernali, la gara di slopestyle femminile si avvicina alla fase finale con salti che lasciano il pubblico senza fiato. Oldham ha appena stupito con un salto spettacolare, uno switch 1260 che ha eseguito perfettamente. I tifosi sono in attesa di scoprire chi porterà a casa l’oro in questa sfida tra le migliori al mondo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.40 Salti finali bellissimi di Oldham! Lo switch 1260 sul secondo salto è stato eseguito semplicemente alla perfezione. La canadese è al momento terza, vedremo se riuscirà ad insidiare la prime due posizioni. 13.39 Risale la classifica Urness che chiude ottiene 64.73 punti e si piazza sesta. Scivola al nono posto Gasslitter. 13.38 Urness finalmente chiude una run senza cadere, ma sono tante le sbavature commesse sui rail iniziali. Bellissima la sezione finale dei salti! Vedremo se i giudici la premieranno o meno. 13.36 Caduta sulla prima struttura per Wolf! Che errore per l’austriaca che rimane così in settima posizione con lo score di 56. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina si terrà la finale femminile di slopestyle ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

Questa mattina alle Olimpiadi si sono svolte le gare di freestyle e slopestyle femminile.

