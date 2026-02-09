Questa mattina si terrà la finale femminile di slopestyle ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Maria Gasslitter si prepara a dare il massimo per sorprendere il pubblico e i giudici. La gara si svolge in diretta, con gli spettatori pronti a seguire ogni mossa delle atlete.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della finale dello slopestyle femminile dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La gara, divisa in tre manche, vedrà protagonista anche l’unica italiana che ha preso parte a questa disciplina, si tratta della giovanissima Maria Gasslitter. Dopo il forfait di Flora Tabanelli, che ha deciso di risparmiarsi per il Big Air, Gasslitter è rimasta l’unica azzurra in gara. La classe 2006 non sembra aver accusato il peso di tutta la spedizione sulle sue spalle ed è riuscita a qualificarsi in finale alla sua prima esperienza olimpica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Freestyle, slopestyle femminile Olimpiadi in DIRETTA: Maria Gasslitter per stupire

Oggi si svolgono le qualificazioni dello slopestyle femminile ai Giochi Olimpici.

Questa mattina a Pechino, Maria Gasslitter ha fatto una buona prima run nel freestyle slopestyle femminile.

