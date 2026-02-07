Oggi si svolgono le qualificazioni dello slopestyle femminile ai Giochi Olimpici. Maria Gasslitter si prepara a scendere in pista, sperando di qualificarsi per la finale di lunedì. La gara si svolge in due manche, e le prime dodici atlete otterranno il passaggio alla fase finale. Seguiamo passo passo le prove delle concorrenti, con gli occhi puntati sulla sportiva italiana.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live delle qualificazione dello slopestyle femminile, con la gara che sarà divisa in ben due manche, alla fine delle quali le prime dodici atlete passeranno alla finale che verrà disputata lunedì 9 febbraio alle ore 12.30. A rappresentare l’ Italia in questa disciplina, c’è solo la giovanissima Maria Gasslitter lasciata sola da Flora Tabanelli che, appena rientrata dall’infortunio, ha scelto di partecipare solo al Big Air, che inizierà nel corso della terza e ultima settimana di giochi alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Freestyle, slopestyle femminile Olimpiadi in DIRETTA: Maria Gasslitter carta per la finale

Approfondimenti su Maria Gasslitter

Buongiorno a tutti, oggi seguiamo le qualificazioni dello slopestyle femminile alle Olimpiadi.

A Laax, durante la sesta tappa della Coppa del Mondo park&pipe 2025-2026, Ailing Gu si è distinta nelle qualificazioni dello slopestyle, dominando con efficacia.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Maria Gasslitter

Argomenti discussi: LIVE Freestyle, slopestyle femminile Olimpiadi in DIRETTA: Gasslitter a caccia della finale; Flora Tabanelli a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di sci acrobatico; Quando gareggia Tabanelli? Date, orari, programma gare e dove vederla; Dove vedere le Olimpiadi invernali 2026 in diretta tv e in streaming.

LIVE Freestyle, slopestyle femminile Olimpiadi in DIRETTA: Gasslitter a caccia della finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live delle qualificazione dello ... oasport.it

Freestyle oggi, Olimpiadi 2026: orari qualificazioni slopestyle, tv, streaming, italiani in garaOggi sabato 7 febbraio incominciano le gare di sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: sarà la località di Livigno (in provincia di ... oasport.it

IL PROGRAMMA E GLI ITALIANI IN GARA DI SABATO 7 FEBBRAIO 10:05 – Curling doppio misto round robin sessione 7: Gran Bretagna-Canada Svizzera-Svezia 10:30 – Sci acrobatico freeski slopestyle femminile qualificazioni (Maria Gasslitter) 11:30 – Sc x.com

27 gennaio 2025 giornata della memoria "Lei non ha capito nulla della vita...” e mentre questi lo guardava con fare interrogativo, soggiunse: «...l'odio non serve a niente... Solo l'amore crea!». Le sue ultime parole, porgendo il braccio, furono: “Ave Maria" San facebook