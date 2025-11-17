LIVE Treviso-Virtus Bologna 54-69 Serie A basket 2026 in DIRETTA | Pajola stupendo nel 3° quarto Iniziato l’ultimo quarto
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Altro fallo conquistato dal n.31 in attacco dopo la tripla lunga di Treviso. Lunetta per lui! 61-80 Schiacciata di Diarra!! 61-78 Bravo il lituano a trasformarli tutti e due. Spedito Olisevicius in lunetta da Vildoza. 59-78 Edwards però non vuole mollare e non vuole lasciare niente agli avversari e fa 78 per la Virtus. 59-76 22 per Weber con 5? e 55 secondi al termine. Subito conquistati due tiri liberi dai padroni di casa dopo il time out. Weber in lunetta. Time out. 57-76 Torna alla tripla Alston!!! Che bel movimento palla di Vildoza. 57-73 Nuovamente a +16 Virtus. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Virtus in campo così alle 20.00 a Treviso Vai su X
? La Virtus Bologna impegnata al PalaVerde contro Treviso: il vostro pronostico? - facebook.com Vai su Facebook
LBA | Treviso vs Virtus Bologna: diretta 1Q 17-21 9' - NUTRIBULLET TREVISO vs OLIDATA BOLOGNA diretta testuale 1Q Live - Segnala pianetabasket.com
LIVE Treviso-Virtus Bologna 47-58, Serie A basket 2026 in DIRETTA: magie di Vildoza in continuazione ma i padroni di casa reggono! Via con il 2° tempo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sbaglia anche Diouf dall'altra parte poi Stephens sotto canestro guadagna due tiri liberi. Da oasport.it
Diretta/ Treviso Virtus Bologna (risultato 54-67) video streaming tv: Weber c’è! (17 novembre 2025) - Diretta Treviso Virtus Bologna streaming video tv: grande classica al PalaVerde, ma in questo momento è un testa- Come scrive ilsussidiario.net