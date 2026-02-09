In diretta dal campo, la partita tra Brescia e Virtus Bologna si sta accendendo nel terzo quarto. Il punteggio segna 37-44, con i bolognesi che cercano di mantenere il vantaggio. Al momento, l’azione si ferma per un’interferenza a canestro su un appoggio di Vildoza, con la palla che finisce sul tabellone. La partita resta aperta e i tifosi attendono con ansia il finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45-50 Interferenza a canestro sull’appoggio di Vildoza (palla sul tabellone). 45-48 Bilan a rimbalzo ina ttacco senza neanche saltare, va ad appoggiare e poi inciampa su Jallow guardandolo male. 43-48 Che Niang! Cerca una, due volte di avvicinarsi a canestro contro Ndour e alla fine riesce ad appoggiare da vicino. 43-46 Consegnato di Della Valle per Rivers che non ci pensa su: tripla! 40-46 Jallow a rimbalzo sulla tripla da nove metri di Edwards, riesce a cambiare lato sotto canestro e a segnare. 40-44 Realizza l’aggiuntivo Ndour. 39-44 Ndour va a rimbalzo, segna e subisce anche il fallo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Brescia-Virtus Bologna 37-44, Serie A basket 2026 in DIRETTA: in scena il terzo quarto

Approfondimenti su Brescia Virtus Bologna

La Virtus Bologna chiude in vantaggio la prima metà della partita contro Brescia, con un punteggio di 44-37.

Segui in tempo reale la partita di Eurolega tra Panathinaikos e Virtus Bologna.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Brescia Virtus Bologna

Argomenti discussi: LIVE Brescia-Virtus Bologna, Serie A basket 2026 in DIRETTA: scontro diretto tra prima e seconda!; Il big match Germani Brescia - Virtus Olidata Bologna lunedì alle 20.00 live su LBATV, Sky Sport Basket e CIELO; Eurolega, Serie A e Eurocup: tutte le gare su Sky; Prisma La Cascina Taranto - Gruppo Consoli Sferc Brescia Serie A2 Credem Banca.

LIVE Brescia-Virtus Bologna 37-44, Serie A basket 2026 in DIRETTA: in scena il terzo quartoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-44 Realizza l'aggiuntivo Ndour. 39-44 Ndour va a rimbalzo, segna e subisce anche il fallo. 20:56 E si riparte ... oasport.it

Germani Brescia vs Virtus Bologna, la diretta (45-50 al 24')Terzo quarto: Ricomincia con l'and-one di Ndour la partita. Jallow prende il rimbalzo e segna. Rivers da tre spara e segna. Niang in post basso batte la marcatura di Ndour trovando due ... pianetabasket.com

DIRETTA LIVE - La Serie A celebra il suo big match: Brescia contro Virtus Bologna, prima contro seconda x.com

Ndour e Mobio non al meglio, recuperato Ivanovic: la Virtus vuole riprendersi la vetta, Brescia punta a difenderla. Palla a due alle 20 facebook