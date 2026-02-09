Brescia e Virtus Bologna si affrontano in diretta con i primi minuti di gioco. La Virtus parte subito forte e segna 12 punti contro i 4 di Brescia. Niang e Diouf aprono bene le marcature, mentre Bilan non riesce a trovare il canestro. La partita si fa subito interessante, con qualche decisione arbitrale che accende le polemiche.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-12 Niang-Diouf e arriva il canestro facile. 02 Bilan. Fallo chiamato non a Jallow, ma a Smailagic che ne aveva già un altro e si accomoda in panchina. Bilan raccoglie a rimbalzo in attacco contro Jallow, riesce a pescare il fallo e ad andare in lunetta. L’attacco di Brescia è l’esperto centro croato finora. 4-10 Che canestro di Vildoza! Allo scadere dei 24 e con una tripla forzata per i tempi molto stretti. 4-7 Arriva vicino a canestro Bilan con un po’ di fortuna, riesce ad appoggiare. 2-7 Smailagic con la tripla! Subito dopo 3’40” lancia segnali la Virtus. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Brescia-Virtus Bologna 4-12, Serie A basket 2026 in DIRETTA: V nere bene nei primi 5?

Approfondimenti su Brescia Virtus Bologna

Alle prime battute della partita, il punteggio è ancora sullo 0-0.

La partita tra Brescia e Bologna si sta accendendo con intensità.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Brescia Virtus Bologna

Argomenti discussi: Il big match Germani Brescia - Virtus Olidata Bologna lunedì alle 20.00 live su LBATV, Sky Sport Basket e CIELO; LIVE Brescia-Virtus Bologna, Serie A basket 2026 in DIRETTA: scontro diretto tra prima e seconda!; Eurolega, Serie A e Eurocup: tutte le gare su Sky; Prisma La Cascina Taranto - Gruppo Consoli Sferc Brescia Serie A2 Credem Banca.

LIVE Brescia-Virtus Bologna, Serie A basket 2026 in DIRETTA: scontro diretto tra prima e seconda!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:40 Una buona serata a tutti e bentrovati per il big match di questa giornata di Serie A, che si snoda nel ... oasport.it

Diretta Brescia Virtus Bologna/ Streaming video tv: super posticipo (basket, oggi 9 febbraio 2026)Diretta Brescia Virtus Bologna streaming video tv, oggi lunedì 9 febbraio 2026: orario e risultato live del posticipo della Serie A di basket. ilsussidiario.net

#GameDay 19ª Giornata LBA Serie A Germani Brescia-Virtus Bologna PalaLeonessa A2A 20:00 CIELO, Sky Sport Basket LBATV, NOW Radio Nettuno Bologna Uno facebook

Serie A Basket, scontro al vertice: Brescia-Virtus Bologna alle 20 su Sky Sport Basket #SkySportBasket #LBA #Brescia #Virtus x.com