LIVE Brescia-Virtus Bologna 0-0 Serie A basket 2026 in DIRETTA | si comincia!

Alle prime battute della partita, il punteggio è ancora sullo 0-0. La Virtus Bologna ha già preso il controllo con un canestro di Jallow, che ha aperto le danze. La partita è appena iniziata e si sente già l’onda dell’attesa tra i tifosi presenti al palazzetto. I giocatori si preparano a scendere in campo per il primo possesso, pronti a dare battaglia su ogni palla.

0-2 Correzione a canestro di Jallow. Si inizia! Primo possesso Bologna. 20:00 Squadre sul parquet, palla a due in arrivo! 19:59 QUINTETTI – BRESCIA: Ivanovic Della Valle Rivers Ndour Bilan; BOLOGNA: Vildoza Niang Smailagic Jallow Edwards 19:57 Terminata la cerimonia dell'inno, tra pochi istanti sarà palla a due! 19:55 Luci abbassate al PalaLeonessa, Brescia che godrà del tutto esaurito in questa serata. 19:52 Siamo al momento della presentazione delle squadre, che verrà seguito in tempi brevi dall'inno nazionale. 19:49 Stante l'assenza di Pajola, che sarà prolungata, alla Virtus, per quanto riguarda le due squadre non ci sono particolari variazioni di roster.

