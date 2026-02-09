La Virtus Bologna chiude in vantaggio la prima metà della partita contro Brescia, con un punteggio di 44-37. Morgan si distingue come protagonista, portando avanti i suoi con ottime giocate. La sfida si infiamma e il pubblico resta inchiodato davanti ai risultati in tempo reale. Dopo questa gara, i rossoblù si preparano a un impegno difficile in Eurolega contro l’Anadolu Efes a Istanbul.

20:51 Ricordiamo anche il prossimo impegno di Bologna in un'Eurolega ormai divenuta estremamente complessa, quello in trasferta a Istanbul contro l'Anadolu Efes. 20:48 Uno sguardo a Treviso-Milano, dove l'Olimpia è avanti 15-16 dopo il primo quarto: tanto equilibrio a Villorba. 20:45 Molto molto godibile questa prima metà di gara, con la Virtus che ha avuto un ottimo Morgan: è lui fondamentalmente ad essere la chiave di volta in questa fase. Davvero importante il suo secondo quarto, ma va anche ricordato come Hackett sia stato importante con il suo ingresso.

© Oasport.it - LIVE Brescia-Virtus Bologna 37-44, Serie A basket 2026 in DIRETTA: V nere avanti a metà gara, Morgan sugli scudi

Segui in tempo reale l’andamento di Partizan-Virtus Bologna, una sfida avvincente della Eurolega 2026.

Brescia e Virtus Bologna si affrontano in diretta con i primi minuti di gioco.

