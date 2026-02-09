LIVE Brescia-Virtus Bologna 37-44 Serie A basket 2026 in DIRETTA | V nere avanti a metà gara Morgan sugli scudi

Da oasport.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Virtus Bologna chiude in vantaggio la prima metà della partita contro Brescia, con un punteggio di 44-37. Morgan si distingue come protagonista, portando avanti i suoi con ottime giocate. La sfida si infiamma e il pubblico resta inchiodato davanti ai risultati in tempo reale. Dopo questa gara, i rossoblù si preparano a un impegno difficile in Eurolega contro l’Anadolu Efes a Istanbul.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:51 Ricordiamo anche il prossimo impegno di Bologna in un’Eurolega ormai divenuta estremamente complessa, quello in trasferta a Istanbul contro l’Anadolu Efes. 20:48 Uno sguardo a Treviso-Milano, dove l’Olimpia è avanti 15-16 dopo il primo quarto: tanto equilibrio a Villorba. 20:45 Molto molto godibile questa prima metà di gara, con la Virtus che ha avuto un ottimo Morgan: è lui fondamentalmente ad essere la chiave di volta in questa fase. Davvero importante il suo secondo quarto, ma va anche ricordato come Hackett sia stato importante con il suo ingresso. 🔗 Leggi su Oasport.it

live brescia virtus bologna 37 44 serie a basket 2026 in diretta v nere avanti a met224 gara morgan sugli scudi

© Oasport.it - LIVE Brescia-Virtus Bologna 37-44, Serie A basket 2026 in DIRETTA: V nere avanti a metà gara, Morgan sugli scudi

Approfondimenti su Brescia Virtus Bologna

LIVE Partizan-Virtus Bologna 37-40, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: Vu nere misteriosamente avanti all’intervallo

Segui in tempo reale l’andamento di Partizan-Virtus Bologna, una sfida avvincente della Eurolega 2026.

LIVE Brescia-Virtus Bologna 4-12, Serie A basket 2026 in DIRETTA: V nere bene nei primi 5?

Brescia e Virtus Bologna si affrontano in diretta con i primi minuti di gioco.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Brescia Virtus Bologna

Argomenti discussi: LIVE Brescia-Virtus Bologna, Serie A basket 2026 in DIRETTA: scontro diretto tra prima e seconda!; Il big match Germani Brescia - Virtus Olidata Bologna lunedì alle 20.00 live su LBATV, Sky Sport Basket e CIELO; Eurolega, Serie A e Eurocup: tutte le gare su Sky; Prisma La Cascina Taranto - Gruppo Consoli Sferc Brescia Serie A2 Credem Banca.

live brescia virtus bolognaGermani Brescia vs Virtus Bologna, la diretta (24-35 al 14')Secondo quarto: Hackett dimenticato nell'angolo dalla difesa di Brescia spara la tripla e poi ruba palla servendo Morgan per due facili al ferro. Morgan da tre brucia la retina in uscita ... pianetabasket.com

live brescia virtus bolognaGermani Brescia vs Virtus Bologna, la diretta (37-42 all'intervallo)Secondo quarto: Hackett dimenticato nell'angolo dalla difesa di Brescia spara la tripla e poi ruba palla servendo Morgan per due facili al ferro. Morgan da tre brucia la retina in uscita ... pianetabasket.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.