Livatino prima tappa del 2026 per la peregrinatio reliquiae

Questa mattina ad Adrano è partita ufficialmente la prima tappa del 2026 della peregrinatio reliquiae del beato Rosario Angelo Livatino. La città si è riempita di fedeli e curiosi che hanno assistito alla partenza delle reliquie, portate in processione tra canti e preghiere. L’evento segna l’inizio di un percorso importante che interesserà diverse località nel prossimo anno.

È iniziata da Adrano la prima tappa del 2026 della peregrinatio reliquiae del beato Rosario Angelo Livatino. Due giornate, sabato 7 e domenica 8 febbraio, dedicate alla preghiera, alla riflessione e all'incontro con le comunità parrocchiali.L'iniziativa, promossa dalla diocesi e coordinata.

