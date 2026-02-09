Livatino prima tappa del 2026 per la peregrinatio reliquiae

Da agrigentonotizie.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina ad Adrano è partita ufficialmente la prima tappa del 2026 della peregrinatio reliquiae del beato Rosario Angelo Livatino. La città si è riempita di fedeli e curiosi che hanno assistito alla partenza delle reliquie, portate in processione tra canti e preghiere. L’evento segna l’inizio di un percorso importante che interesserà diverse località nel prossimo anno.

È iniziata da Adrano la prima tappa del 2026 della peregrinatio reliquiae del beato Rosario Angelo Livatino. Due giornate, sabato 7 e domenica 8 febbraio, dedicate alla preghiera, alla riflessione e all’incontro con le comunità parrocchiali.L’iniziativa, promossa dalla diocesi e coordinata.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

Approfondimenti su Livatino Peregrinatio

La Lastrense 2026: prima tappa del Giro d’Italia d’Epoca a Lastra a Signa

La Lastrense 2026 segna l'apertura del Giro d’Italia d’Epoca a Lastra a Signa, un evento che celebra la passione per il ciclismo storico.

Lorena Wiebes domina la prima tappa del UAE Tour femminile 2026

Lorena Wiebes ha dominato la prima tappa del UAE Tour femminile 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.