Sora lite familiare sfiora la tragedia | minaccia e picchia il fratello con un saldatore a gas
A Sora, una lite familiare ha rischiato di degenerare in tragedia. Durante un confronto tra fratelli, uno di loro ha minacciato e colpito l’altro con un saldatore a gas. L’episodio, avvenuto in un’abitazione della città volsca, evidenzia la tensione crescente all’interno delle dinamiche familiari e la necessita di interventi per prevenire situazioni più gravi.
Poteva finire nel sangue l'ennesima lite domestica scoppiata tra le mura di un'abitazione della città volsca. A evitare il peggio è stato il tempestivo intervento degli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sora, chiamati a sedare una violenta colluttazione tra due fratelli. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
