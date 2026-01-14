Sora lite familiare sfiora la tragedia | minaccia e picchia il fratello con un saldatore a gas

A Sora, una lite familiare ha rischiato di degenerare in tragedia. Durante un confronto tra fratelli, uno di loro ha minacciato e colpito l’altro con un saldatore a gas. L’episodio, avvenuto in un’abitazione della città volsca, evidenzia la tensione crescente all’interno delle dinamiche familiari e la necessita di interventi per prevenire situazioni più gravi.

