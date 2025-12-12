Vallata AV – Carabinieri intervengono per lite familiare | 46enne arrestato per minaccia e resistenza

A Vallata, i Carabinieri sono intervenuti per una lite familiare che ha portato all'arresto di un uomo di 46 anni. In stato di alterazione, ha minacciato i militari e si è opposto all'intervento, venendo successivamente sottoposto agli arresti domiciliari.

Fermato dai Carabinieri dopo una lite familiare: 46enne in stato di alterazione minaccia i militari e finisce ai domiciliari.. Questa notte, a Vallata, i Carabinieri della Stazione di Trevico hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 46enne del posto ritenuto responsabile dei reati di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. I militari sono intervenuti presso l’abitazione dell’uomo a seguito di richiesta per una lite con il figlio convivente: secondo quanto ricostruito, poco prima, in un momento d’ira, il 46enne avrebbe danneggiato il computer del giovane. All’arrivo della pattuglia, l’uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica, ha minacciato e spintonato i Carabinieri, opponendo attiva resistenza. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Vallata (AV) – Carabinieri intervengono per lite familiare: 46enne arrestato per minaccia e resistenza

La E45 vive di risorse messe in campo anni fa, mentre dal Governo nazionale non arriva nessun segnale sul futuro di un’infrastruttura vitale per i nostri territori. Pendolari, imprese, comunità della Vallata del Savio chiedono risposte serie. Non annunci, non aut - facebook.com Vai su Facebook

Vallata, assalto con l'esplosivo all'Atm e lo portano via: indagano i carabinieri - Nella notte, poco dopo le 4, i carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino sono intervenuti in Corso Kennedy, dove ... Scrive ilmattino.it