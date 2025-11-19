Asta record per Gustav Klimt | il ritratto di Elizabeth Lederer del 1916 venduto per 200 milioni da Sotheby’s

Fanpage.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ritratto di Elisabeth Lederer di Gustav Klimt venduto per 204 milioni di euro da Sotheby's a New York, diventando la seconda opera più costosa nella storia delle aste d'arte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

asta record gustav klimtAsta da record per Il ritratto di Elizabeth Lederer: perché l’opera di Gustav Klimt vale oltre 200 milioni - Asta da record per Il ritratto di Elizabeth Lederer di Gustav Klimt, battuto da Sotheby's per ben 236,4 milioni di dollari ... Riporta fanpage.it

asta record gustav klimtGustav Klimt da record: il “Ritratto di Elisabeth Lederer” venduto per 236 milioni all’asta di Sotheby’s - Solo a New York può capitare che la serata finisca con un duello da centinaia di milioni per un capolavoro di Gustav Klimt, ... Come scrive tg.la7.it

Asta record per Gustav Klimt: il ritratto di Elizabeth Lederer del 1916 venduto per 200 milioni da Sotheby’s - Il Ritratto di Elisabeth Lederer di Gustav Klimt venduto per 204 milioni di euro da Sotheby's a New York, diventando la seconda opera più costosa nella ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Asta Record Gustav Klimt