Asta record per Gustav Klimt | il ritratto di Elizabeth Lederer del 1916 venduto per 200 milioni da Sotheby’s
Il Ritratto di Elisabeth Lederer di Gustav Klimt venduto per 204 milioni di euro da Sotheby's a New York, diventando la seconda opera più costosa nella storia delle aste d'arte. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Un record per l'artista e la seconda opera d’arte più costosa di sempre in un’asta. Che ha inaugurato il nuovo quartier generale nel Breuer Building su Madison Avenue. Ha deluso le aspettative la corsa al water d’oro di Maurizio Cattelan venduto per 12 milion - facebook.com Vai su Facebook
