Da Sotheby' s all' asta oltre 100 milioni di dollari in gioielli

Un set di Patek Philippe e una borsa di Jane Birkin Hermes sono i protagonisti della settimana d'aste di Sotheby's Abu Dhabi, un appuntamento per i collezionisti mediorientali che promette di battere molti record di vendita. Gemme eccezionali e orologi iconici, tra cui il leggendario Patek Philippe Star Caliber 2000, stimato fino a 20 milioni di dollari. Nel catalogo delle aste, vetture da record come la McLaren F1 del 1994, valutata oltre 21 milioni di dollari, e tre auto da competizione inedite provenienti direttamente da McLaren Racing. La Luxury Week offrirà anche un'esposizione privata da oltre 100 milioni di dollari in gioielli, diamanti e orologi disponibili per la vendita immediata.

