Liste d' attesa chiuse e costi elevati | in Lombardia 2 milioni di pazienti rinunciano alle cure mediche

Da leccotoday.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Lombardia, nel 2025, più di 2 milioni di persone hanno deciso di rinunciare alle cure mediche. Molti non riescono a sostenere i costi o devono aspettare troppo tempo. La situazione si fa sempre più difficile per chi cerca assistenza sanitaria.

In Lombardia, nel 2025, 2,1 milioni di pazienti hanno rinunciato a curarsi per ragioni economiche o a causa di tempi d’attesa troppo lunghi. Questo il dato più allarmante emerso dall’indagine commissionata da Facile.it all’istituto di ricerca mUp Research che ha posto l’attenzione anche sul.🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Lombardia Pazienti

In Campania 1,5 milioni di pazienti rinunciano alle cure

In Campania, nel 2025, circa 1,5 milioni di persone hanno deciso di non sottoporsi a cure mediche.

Sanità: in Campania 1,5 milioni di pazienti rinunciano alle cure

In Campania, nel 2025, un milione e mezzo di persone hanno abbandonato le cure mediche.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Lombardia Pazienti

Argomenti discussi: Liste d'attesa chiuse ed esami medici non prenotabili, altri 10 casi denunciati a Parma: Da mesi in attesa di una visita. Contattata l'Ausl, non ci risponde; La Sanità a ostacoli: 1,7 milioni di italiani nel 2025 hanno fatto un prestito per curarsi; Liste d’attesa, il dato sconvolgente: quasi 900 mila persone rinunciano alle cure: ecco perché; Sanità, le liste d’attesa sono chiuse. Ma basta pagare, magicamente saltano fuori i medici.

Liste d’attesa troppo lunghe, dati choc a Parma e in Emilia Romagna: 893.000 pazienti rinunciano alle cure per ragioni economicheL’indagine mUp Research ha posto l’attenzione sul fenomeno delle liste d’attesa chiuse, vale a dire l’assenza di disponibilità per prenotare la prestazione richiesta, con cui ha dichiarato di aver d ... parmatoday.it

liste d attesa chiuseListe d'attesa chiuse e costi elevati: in Lombardia 2 milioni di pazienti rinunciano alle cure medicheI risultati di un'indagine a livello regionale nel 2025. Quasi 190mila pazienti hanno chiesto un prestito per far fronte alle spese mediche private ... leccotoday.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.