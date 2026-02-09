Liste d' attesa chiuse e costi elevati | in Lombardia 2 milioni di pazienti rinunciano alle cure mediche

In Lombardia, nel 2025, più di 2 milioni di persone hanno deciso di rinunciare alle cure mediche. Molti non riescono a sostenere i costi o devono aspettare troppo tempo. La situazione si fa sempre più difficile per chi cerca assistenza sanitaria.

In Campania, nel 2025, circa 1,5 milioni di persone hanno deciso di non sottoporsi a cure mediche.

