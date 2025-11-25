Lisa delle Blackpink sbarca su Fortnite
(Adnkronos) – Epic Games continua a consolidare il rapporto tra il suo universo videoludico e l'industria discografica globale annunciando una partnership di alto profilo per la prossima Festival Season 12. Il battle royale accoglie una figura di spicco del panorama musicale internazionale: Lisa, membro delle Blackpink e affermata solista, è stata confermata come headliner del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
