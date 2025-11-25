Lisa delle Blackpink sbarca su Fortnite

Periodicodaily.com | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Epic Games continua a consolidare il rapporto tra il suo universo videoludico e l'industria discografica globale annunciando una partnership di alto profilo per la prossima Festival Season 12. Il battle royale accoglie una figura di spicco del panorama musicale internazionale: Lisa, membro delle Blackpink e affermata solista, è stata confermata come headliner del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

lisa blackpink sbarca fortniteLisa delle Blackpink sbarca su Fortnite - Epic Games annuncia una nuova collaborazione di rilievo per la Season 12, introducendo la star globale come headliner dello Starlux Music Pass a partire da fine novembre ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lisa Blackpink Sbarca Fortnite