L’esibizione di Bad Bunny al Super Bowl 2026 ha fatto scoppiare un vero e proprio terremoto sui social. Mentre il pubblico si divora la performance, sui social spunta il commento di Elmo, che risponde a Donald Trump. La scena ha attirato l’attenzione di tutti, diventando subito uno dei temi più commentati online.

L’esibizione di Bad Bunny al Super Bowl 2026 ha generato un’onda d’urto culturale che ha travolto i social, trasformando una semplice performance musicale in un dibattito nazionale sull’identità americana. Mentre il campo di Santa Clara si animava con i ritmi della salsa e del reggaeton, milioni di utenti hanno celebrato lo show come un manifesto di orgoglio latino. Molti artisti e commentatori hanno lodato la capacità del cantante portoricano di abbattere le barriere linguistiche: anche chi non comprendeva lo spagnolo è rimasto folgorato da una produzione paragonata per qualità ai migliori spettacoli di Broadway. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il commento social più bello allo show di Bad Bunny? Quello di Elmo (che risponde a Donald Trump)

Approfondimenti su Bad Bunny Show

La partita tra Seahawks e Patriots si conclude con un netto successo per i primi, che dominano il campo e vincono facilmente.

Il Super Bowl si è concluso con la vittoria dei Seattle Seahawks sui New England Patriots, 29-13.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Bad Bunny Show

Argomenti discussi: Cos'è questo Moltbook e cosa succede quando metti un milione di agenti AI in un social network tutto per loro; I recruiter guardano davvero i tuoi social? Ecco cosa sapere (senza panico); Sessantenne bresciana denunciata per diffamazione dalla senatrice Pucciarelli: sui social le ha scritto che fa il mestiere più antico del mondo; Non puoi fare nemmeno un figlio: attacco social sessista contro l’assessora.

Il social più usato dagli adulti non è Instagram e nemmeno TikTokIl panorama dei social media riserva qualche sorpresa quando si analizzano i dati concreti sull'utilizzo quotidiano delle piattaforme da parte degli adulti. Secondo l'ultimo rapporto del Pew Research ... tomshw.it

Napoli, caffè di Capodanno più caro: scoppia la polemica sui socialIl prezzo del caffè servito il giorno di Capodanno finisce al centro di una discussione sui social. A sollevare il tema è stato un commento pubblicato all’interno di una popolare community online ... ilmattino.it

Lo show di Bad Bunny al Super Bowl ha fatto infuriare Trump. L'artista ha trasformato il suo spettacolo al Levi's Stadium di Santa Clara, California, in un omaggio vivacissimo a Porto Rico e ai paesi latinoamericani durante l'intervallo del Super Bowl: un viaggio x.com

Trump ha prontamente definito «terribile» lo spettacolo di Bad Bunny, che però è piaciuto moltissimo ai media e in queste ore è raccontato come il più creativo e riuscito dai tempi di quello che fece Prince nel 2007 facebook