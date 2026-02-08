Giornalisti e cittadini si svegliano con l’amarezza dopo gli scontri e i sabotaggi di ieri, che hanno scosso le Olimpiadi di Milano-Cortina. La premier Meloni non ha nascosto il suo sdegno: “Contro i Giochi bande di delinquenti. Sono nemici dell’Italia”. Mentre le forze dell’ordine rafforzano i controlli, migliaia di volontari e lavoratori continuano a impegnarsi per far sì che l’evento sportivo si svolga senza intoppi. La gente si stringe intorno allo spirito di solidar

«Migliaia e migliaia di italiani in queste ore lavorano perché tutto funzioni durante le Olimpiadi. Tantissimi lo fanno da volontari, perché vogliono che la loro Nazione faccia bella figura, che sia ammirata e rispettata. Poi ci sono loro: i nemici dell’Italia e degli italiani, che manifestano “contro le Olimpiadi”, facendo finire queste immagini sulle televisioni di mezzo mondo. Dopo che altri hanno tranciato i cavi della ferrovia per impedire ai treni di partire. Solidarietà, ancora una volta, alle Forze dell’ordine, alla città di Milano, e a tutti coloro che vedranno il loro lavoro vanificato da queste bande di delinquenti». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Contro i Giochi bande di delinquenti. Sono nemici dell’Italia”: l’indignazione di Meloni il giorno dopo gli scontri e i sabotaggi

