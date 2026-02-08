Giorgia Meloni esprime solidarietà a Andrea Pucci dopo il ritiro da Sanremo 2026 | La deriva illiberale della Sinistra in Italia sta diventando spaventosa

Giorgia Meloni ha preso posizione dopo il ritiro di Andrea Pucci da Sanremo 2026. La premier ha scritto sui social di essere solidale con l’attore, che si è dimesso a causa delle polemiche sulle accuse di omofobia e razzismo. Meloni ha attaccato la “deriva illiberale” della sinistra in Italia, definendola sempre più preoccupante. La vicenda ha acceso un dibattito pubblico che coinvolge anche le scelte del festival e la libertà di espressione.

La premier Giorgia Meloni si è esposta in prima persona sui social dopo la rinuncia a Sanremo da parte dell'attore Andrea Pucci, in seguito alle polemiche e alle accuse di essere omofobo e razzista. "Fa riflettere che nel 2026 un artista debba sentirsi costretto a rinunciare a fare il suo lavoro a causa del clima di intimidazione e di odio che si è creato attorno a lui. -ha scritto la premier su X – Esprimo solidarietà ad Andrea Pucci, che ha deciso di rinunciare a Sanremo a causa delle offese e delle minacce rivolte a lui e alla sua famiglia". E ancora: " È inaccettabile che la pressione ideologica arrivi al punto da spingere qualcuno a rinunciare a salire su un palco.

