L’Inter si muove per Mattia Liberali, il giovane attaccante del Catanzaro che ha appena segnato il suo primo gol con la maglia dei giallorossi. I nerazzurri sono pronti a fare un tentativo per portarlo in maglia nerazzurra, seguendo da vicino l’evolversi della situazione. La società interista valuta seriamente l’idea di inserire Liberali nel suo progetto futuro, anche se non sarà facile convincere il club calabrese.

Mattia Liberali ha segnato il suo primo gol con la maglia del Catanzaro e continua ad essere nel mirino delle grandi squadre italiane. Inter, arriva l’ex Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it Classe 2007, il centrocampista ha salutato il Milan durante la scorsa estate a titolo gratuito con i rossoneri che hanno mantenuto una percentuale attorno al 50% sulla rivendita del giocatore. Già durante la scorsa estate, l’Inter seguì con attenzione l’evolversi della situazione riguardante il centrocampista che decise poi di scendere in Serie B nonostante il forte interesse da parte del Parma. Il centrocampista sta pian piano diventando protagonista della formazione di Alberto Aquilani, con l’Inter che continua a seguire l’evoluzione di Liberali. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - L’Inter sull’ex Milan Liberali, i nerazzurri pronti a fare un tentativo

Approfondimenti su Mattia Liberali

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Mattia Liberali

Argomenti discussi: La Roma supera 1-0 il Milan e l’Inter risponde con un 3-0 sulla Fiorentina, vince ancora il Napoli; Inter, attenta al Bodo Glimt: in casa ha numeri pazzeschi; Ad un passo la cessione ufficiale di Asllani al Besiktas: le ultime sull'ex regista dell'Inter; Mariano Gonzalez: Ecco il più simile a Messi con cui ho giocato.

L’Inter sull’ex Milan Liberali, i nerazzurri pronti a fare un tentativoClasse 2007, il centrocampista ha salutato il Milan durante la scorsa estate a titolo gratuito con i rossoneri che hanno mantenuto una percentuale attorno al 50% sulla rivendita del giocatore. Già dur ... calciomercato.it

Incredibile rivelazione sull’ex presidente dell’Inter in diretta tv e gli interisti fanno la rivoluzioneIncredibile rivelazione sull’ex presidente dell’Inter in diretta tv e gli interisti fanno la rivoluzione Una domanda scomoda crea il putiferio a Sportialia. I tifosi ... tuttojuve.com

Primavera 3 Alcione Milano 3 - Carrarese 3 Schragl, Liberali Buon pareggio della Primavera azzurra sul difficile campo dell’Alcione Milano. Un 3 a 3 che lascia un po’ di amaro in bocca visto che la squadra azzurra, dopo essere passata in svantaggio, ha facebook

Primo goal in serie B e tra i prof dell’ex Milan Mattia Liberali in Catanzaro-Reggiana x.com