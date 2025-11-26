di Lorenzo Vezzaro Giovane Inter: i nerazzurri sono pronti al tutto per tutto per portare a Milano il talento brasiliano. Occhio, però, perché la concorrenza è tanta. L’Inter ha intensificato i contatti con l’entourage di Giovane, attaccante brasiliano attualmente in forza al Verona, per tentare di portarlo a Milano già a partire dal prossimo gennaio 2026. L’operazione dovrebbe aggirarsi tra i 20 e i 30 milioni di euro, secondo quanto riportato da ESPN. I primi colloqui tra le parti sarebbero iniziati circa una settimana fa e l’affare sembra destinato a decollare nel prossimo mercato invernale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Giovane Inter, nerazzurri sono pronti a fare sul serio, ma occhio alla concorrenza. Si inserisce un club spagnolo