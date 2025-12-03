Tourè Inter nerazzurri pronti a fare sul serio In mente un’offerta con due contropartite

Inter News 24 Tourè Inter, sempre più conferme sull’interesse da parte dei nerazzurri per l’esterno del Pisa, che ha incantato gli scout interisti domenica. L’area scouting dei nerazzurri continua a lavorare con attenzione in vista della sessione invernale di mercato, e uno dei nomi più seguiti nelle ultime settimane è quello di Idrissa Touré, esterno classe 1998 in forza al Pisa. Il giocatore, arrivato in Toscana quattro anni fa, si è imposto come una delle sorprese più interessanti della squadra di Alberto Gilardino, grazie alla sua fisicità, alla capacità di attaccare la profondità e a un bagaglio atletico che ricorda da vicino quello di Denzel Dumfries, uno dei riferimenti sulla fascia destra della formazione milanese. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Tourè Inter, nerazzurri pronti a fare sul serio. In mente un’offerta con due contropartite

