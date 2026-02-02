Fuggono da Carabinieri con minicar lanciano chiave per colpire la ‘gazzella’

I militari hanno inseguito un'auto in fuga, una minicar che ha cercato di seminare i controlli. Durante la corsa, i fuggitivi hanno lanciato una chiave contro la volante. La scena si è svolta in modo rapido e teso, con i Carabinieri che hanno cercato di bloccare i fuggitivi prima che potessero sparire.

Tempo di lettura: < 1 minuto Fuggono dai Carabinieri con una minicar e lanciano una chiave per colpire la 'gazzella' dei militari. Tre ragazzi, tra i 15 e 16 anni, sono stati denunciati. Le chiamate al 112 raccontano tutte la stessa cosa: un gruppo di ragazzini gira in città con delle mazze di legno. In via Fressuriello, a Saviano, intervengono i carabinieri della sezione radiomobile di Nola e della stazione di Piazzolla di Nola. tre giovani sono in una minicar (da 2 posti) e, quando notano la pattuglia, fuggono. Durante la corsa, lanciano dal finestrino una chiave per ruota di scorta, probabilmente per colpire la 'gazzella'.

