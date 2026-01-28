Affari Tuoi il pacchista Francesco è il marito di una nota influencer

Ieri sera a Affari Tuoi è salito sul palco Francesco Rubino, il pacchista che ha sorpreso tutti. È il marito di una nota influencer conosciuta sui social, e la sua presenza ha attirato l’attenzione più del gioco stesso. La partecipazione di Francesco ha fatto discutere, anche perché il personaggio è molto amato e seguito online.

Ieri ad Affari Tuoi ha giocato il pacchista Francesco Rubino, marito di una nota influencer. Ecco di chi si tratta La puntata del gioco dei pacchi andata in onda martedì 27 gennaio ha visto come protagonista un concorrente che non è del tutto sconosciuto. Il pacchista che si è messo in gioco ieri ad Affari Tuoi è Francesco Rubino. Nella vita è un esperto in sistemi di sicurezza ed è originario di Trieste. Francesco di Affari Tuoi, però, per chi non lo sapesse, è sposato con una nota influencer. Lei è Giorgia Ginevra Nardini, conosciuta come Gregemamma. Insieme hanno un figlio piccolo di nome Greg, nato nel 2021.

